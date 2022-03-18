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Общество

Более 2,2 тысяч подростков вакцинировались от коронавируса в Нижегородской области

05 апреля 2022 17:33  [79] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 2,2 тысяч подростков вакцинировались от коронавируса в Нижегородской области. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Согласно информации, вакцинацию первым компонентом вакцины от коронавируса "Спутник М" прошли 2268 подростков, а оба компонента вакцины поставили 1 697 несовершеннолетних.

Всего в Нижегородской области прививку сделали 1 910 960 жителей, из которых 1 662 888 человек вакцинировались двумя компонентами. 

Также в министерстве рассказали о количестве доступных вакцин в регионе.

Так, в Нижегородской области имеется 385 848 комплектов вакцины "Спутник V", "ЭпивакКороны" – 47 451 комплект, "КовиВак" – 7 825 комплектов и 2 128 доз однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт".

542 комплекта вакцины "Спутник М" доступны вакцинации детей в возрасте от 12 до 18 лет.

Напомним, что 4 апреля в Нижегородской области было зарегистрировано 455 случаев заражения COVID-19.

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Теги:
Вакцина Коронавирус
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