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Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным на 5 апреля COVID-19

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Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

455 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 4 апреля. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

При этом накануне было зарегистрировано еще 490 случаев заболевания COVID-19 в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 410 127 человек.

Согласно информации, за прошедшие сутки скончались 4 нижегородца, общая статистика летальных исходов достигла 11 378 человек. 3 апреля в регионе с больничных выписались 625 человек, а всего с начала пандемии с болезнью справились 392 932 нижегородца. Госпитализировано за последние сутки 119 человек.

По данным регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.77. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 13%.

Напомним, что в регионе внесены новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области. Так, полностью отменяются специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли,  культуры, спорта, гостиниц и других.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.

Помимо этого, в регионе уменьшено количество коек для пациентов с коронавирусом - до 2,6 тысяч единиц. 

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Теги:
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