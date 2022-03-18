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Госветслужба Нижегородской области в 2022 году проведет более 15 тысяч лабораторных исследований птицы. Об этом сообщает пресс-служба региона.
Согласно информации, исследования пройдут в рамках мероприятий по предотвращению возникновения и распространения
По словам председателя комитета ветеринарии Нижегородской области Михаила Курюмова, в 2022 году будет отобрано более тысячи проб биоматериала от дикой и синантропной птицы, а на птицефабриках и в личных подсобных хозяйствах планируется взять для исследования на грипп порядка 14 тысяч проб сыворотки крови.
Также он добавил, что с руководителями нижегородских птицефабрик проводится разъяснительная работа на предмет выполнения действующих ветеринарно-санитарных правил.
Как сообщили в правительстве Нижегородской области, в регионе ежегодно в апреле-мае для недопущения заноса гриппа организуется месячник по профилактике нарушений в сфере оборота домашней птицы и продукции птицеводства "Чистое подворье". Его основная цель - не допустить ввоза и распространения на территории области гриппа птиц и других особо опасных заболеваний.
Отмечается, что последний случай заболевания птиц гриппом в регионе был зарегистрирован в 2018 году.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области появилась мобильная ветеринарная лаборатория.
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