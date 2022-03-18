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Общество

Мобильная ветеринарная лаборатория появилась в Нижегородской области

22 марта 2022 09:37  [77] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Мобильная ветеринарная лаборатория появилась в Нижегородской области. Об этом сообщает правительство региона.

Согласно информации, в Нижегородской области начала работать мобильная ветеринарная лаборатория - специализированная передвижная станция по комплексному проведению ветеринарных и зоотехнических мероприятий.

Председатель комитета ветеринарии Нижегородской области Михаил Курюмов рассказал, что с её помощью проводятся мероприятия, направленные на обеспечение эпизоотического благополучия и повышение продуктивности сельскохозяйственных животных на сельхозпредприятиях.

Также он отметил, что такие лаборатории есть только в двух регионах ПФО. Теперь услугами ветеринаров смогут воспользоваться жители отдаленных муниципалитетов Нижегородской области.

Ветеринарная лаборатория создана на базе автомобиля ГАЗель, оснащенного оборудованием для проведения исследований здоровья животных, биологического материала, кормовой базы, воды и микроклимата.

Ранее сообщалось, что около 1,5 тысячи животных вакцинированы в Нижнем Новгороде с начала 2022 года.

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Теги:
Животные
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