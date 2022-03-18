Александр Прудник: "У Глеба Никитина есть политическое будущее" Политика

Александр Прудник Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ассоциируется с новым выбором России", - заявил социолог Александр Прудник, говоря о вхождении главы нижегородского региона в состав попечительского совета Фонда развития территорий РФ.

"Это хороший знак и для самого Глеба Никитина, и для Нижегородской области хорошие перспективы", - отметил социолог, слова которого приводит ИА "Время-Н".

"Сейчас в новых экономических условиях встает задача создания крепкого будущего страны", - продолжил социолог, отметив при этом, что именно сейчас необходимо создать крепкое будущее, которое затем нужно реализовывать. "Другого вариант справиться с текущими вызовами у нас нет", - особо подчеркнул Александр Прудник.

По его словам, у нас должны быть руководители и специалисты, которые способны реализовать глобальные задачи. "Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ассоциируется с новым выбором нашей страны. У него есть политическое будущее", - сказал в заключение Александр Прудник.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитина Глеб Никитин вошел в состав попечительского совета Фонда развития территорий РФ. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Напомним, что Фонд развития территорий (до 01 января 2022 года - Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства) был создан правительством РФ 20 октября 2017 года с целью урегулирования отношений между застройщиками и дольщиками.

Его основными целями являются: защита прав участников долевого строительства, модернизация жилищно-коммунального хозяйства и сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, устойчивое развитие территорий и создание комфортных и благоприятных условий проживания граждан.