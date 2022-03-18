Проект "Чистое небо" будет реализован на двух улицах Нижнего Новгорода в 2022 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Проект "Чистое небо" будет реализован на двух улицах Нижнего Новгорода в 2022 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры городской администрации.

Согласно информации, в 2022 году проект будет реализовываться на ул. Родионова до ТРЦ "Индиго Life" и проспекте Гагарина.

Сообщается, что МП "Инженерные сети" уже разработана документация для проведения конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции сетей наружного освещения на ул. Родионова в срок до 31 мая.

Кроме того, на пр. Гагарина, вдоль парка "Швейцария", планируется перенос электрических кабелей в кабельную канализацию.

Напомним, что в июне 2021 года пилотными территориями для реализации проекта стала 71 улица: историческая часть города, Гребной канал и улица Советская до Московского вокзала.