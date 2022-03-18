Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
Более 700 млн рублей выделено на организацию временных работ в регионе
Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
06 апреля 2022 12:22  [19] Более 460 нижегородцев заболели коронавирусом за прошедшие сутки
06 апреля 2022 12:11  [24] Косметический бренд L’Oréal Russia продолжит продажу товаров в Нижегородской области
06 апреля 2022 11:46  [92] Около 4200 жилых помещений для студентов построят на пр.Гагарина в Нижнем Новгороде
06 апреля 2022 11:13  [130] Проект "Чистое небо" будет реализован на двух улицах Нижнего Новгорода в 2022 году
06 апреля 2022 11:05  [102] Кольцевые экскурсии по стене Нижегородского кремля планируется возобновить 8 апреля
06 апреля 2022 10:11  [143] Ограничения на полеты в города на юге России вновь продлены - до 13 апреля
06 апреля 2022 09:33  [123] "ЭнергосбыТ Плюс" проводит акцию "Весна – тают пени" в Дзержинске и Кстове
05 апреля 2022 18:55  [351] Вектор развития системы образования определят в Нижегородской области
05 апреля 2022 18:42  [352] Регистрация на обучение в "Школе креативных индустрий" стартовала в Нижегородской области
05 апреля 2022 18:28  [353] Госветслужба Нижегородской области в 2022 году проведет более 15 тысяч лабораторных исследований птицы
Общество

Около 4200 жилых помещений для студентов построят на пр.Гагарина в Нижнем Новгороде

06 апреля 2022 11:46  [92] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Около 4200 жилых помещений для студентов построят на пр.Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, на заседании наблюдательного совета ННГУ им. Лобачевского 5 апреля обсуждался вопрос о передачи земельных участков на пр.Гагарина из собственности университета в собственность Нижегородской области для реализации проекта межвузовского IТ-кампуса.

В его рамках будут созданы 5,4 тысячи мест для проживания студентов и преподавателей, а также образовательные площади на 7 тысяч студентов. Общая площадь всех объектов составляет почти 205 тыс. кв. метров.

Сообщается, что проект будет реализован на двух нижегородских площадках. У метромоста будет создан один жилой корпус, а на пр. Гагарина, на территории ННГУ, запланировано строительство двух жилых корпусов площадью не менее 43 тыс. кв. метров.

По словам Глеба Никитина, в корпусах на проспекте Гагарина будет около 4200 мест для проживания студентов и преподавателей. Также там будет построен спортивный центр с бассейном, дополнительный учебный корпус и медицинский центр. Общая площадь строительства и благоустройства составит более 3 га.

Ранее сообщалось, что IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году. Он будет назван в честь Юрия Неймарка.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Жилье Студенты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Кирилл Зайцев «Мой Лермонтов»
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph