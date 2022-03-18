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Около 4200 жилых помещений для студентов построят на пр.Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Согласно информации, на заседании наблюдательного совета ННГУ им. Лобачевского 5 апреля обсуждался вопрос о передачи земельных участков на пр.Гагарина из собственности университета в собственность Нижегородской области для реализации проекта межвузовского IТ-кампуса.
В его рамках будут созданы 5,4 тысячи мест для проживания студентов и преподавателей, а также образовательные площади на 7 тысяч студентов. Общая площадь всех объектов составляет почти 205 тыс. кв. метров.
Сообщается, что проект будет реализован на двух нижегородских площадках. У метромоста будет создан один жилой корпус, а на пр. Гагарина, на территории ННГУ, запланировано строительство двух жилых корпусов площадью не менее 43 тыс. кв. метров.
По словам Глеба Никитина, в корпусах на проспекте Гагарина будет около 4200 мест для проживания студентов и преподавателей. Также там будет построен спортивный центр с бассейном, дополнительный учебный корпус и медицинский центр. Общая площадь строительства и благоустройства составит более 3 га.
Ранее сообщалось, что IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году. Он будет назван в честь Юрия Неймарка.
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