Около 4200 жилых помещений для студентов построят на пр.Гагарина в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Около 4200 жилых помещений для студентов построят на пр.Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, на заседании наблюдательного совета ННГУ им. Лобачевского 5 апреля обсуждался вопрос о передачи земельных участков на пр.Гагарина из собственности университета в собственность Нижегородской области для реализации проекта межвузовского IТ-кампуса.

В его рамках будут созданы 5,4 тысячи мест для проживания студентов и преподавателей, а также образовательные площади на 7 тысяч студентов. Общая площадь всех объектов составляет почти 205 тыс. кв. метров.

Сообщается, что проект будет реализован на двух нижегородских площадках. У метромоста будет создан один жилой корпус, а на пр. Гагарина, на территории ННГУ, запланировано строительство двух жилых корпусов площадью не менее 43 тыс. кв. метров.

По словам Глеба Никитина, в корпусах на проспекте Гагарина будет около 4200 мест для проживания студентов и преподавателей. Также там будет построен спортивный центр с бассейном, дополнительный учебный корпус и медицинский центр. Общая площадь строительства и благоустройства составит более 3 га.

Ранее сообщалось, что IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году. Он будет назван в честь Юрия Неймарка.