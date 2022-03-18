Дзержинское предприятие оштрафовали за загрязнение почвы сточными водами Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Дзержинское предприятие оштрафовали за загрязнение почвы сточными водами. Об этом сообщает Росприроднадзор по Нижегородской области.

Согласно информации, инспекторы ведомства при обследовании территории Дзержинской промзоны обнаружили в углублении площадью порядка 145 кв. м. сток воды со светлым налетом. Лабораторные исследования показали, что вода является сточной и имеет высокое содержание загрязняющих веществ.

Росприроднадзор установил, что слив произошел с земельного участка, собственником которого является ООО "Аква-Реагент". Это предприятие специализируется на производстве неорганических химических веществ.

Дзержинский городской суд признал ООО "Аква-Реагент" виновным в совершении правонарушения по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв). Предприятию был выдан штраф в размере 400 тыс. рублей и представление об обязательном устранении выявленных нарушений.

Ранее сообщалось, что арзамасский водоканал оштрафовали за систематический сброс канализационных стоков на земли.