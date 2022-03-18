Глеб Никитин выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Жириновского Политика

Фото: соцсети Глеба Никитина

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Глеб Никитин выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Жириновского. Об этом губернатор региона написал в своем Telegram-канале.

"Ушла эпоха в политической жизни России. Владимир Жириновский мыслил очень глобально и очень детально", - сказал глава региона.

Глеб Никитин также вспомнил, что на стенде ПМЭФ-2021 политик написал: "Пусть Волга около Нижнего Новгорода будет самой чистой".

"Казалось бы, простая мысль, но со множеством смыслов. Будем стремиться к этому. Выражаю глубокие соболезнования всем, кто знал Владимира Вольфовича", - заключил губернатор Нижегородской области.

Напомни, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался на 76-ом году жизни.