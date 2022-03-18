Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался после тяжёлой болезни Общество

Фото: соцсети Владимира Жириновского

Известный российский политический деятель, председатель ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский скончался 6 апреля в возрасте 75 лет. Об этом в своём Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Федерального Собрания Вячеслав Володин.

"Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий. Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России", - написал политик.

Володин добавил, что смерть Владимира Вольфовича - это невосполнимая потеря.

Напомним, что в начале февраля Жириновский был госпитализирован в Центральную клиническую больницу Москвы в тяжёлом состоянии. У председателя ЛДПР диагностировали COVID-19.

В конце марта появились слухи о кончине бессменного лидера партии либерал-демократов, но спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин опроверг эти сообщения.

Член Президиума ЛДПР Александр Курдюмов сегодня подтвердил информацию о смерти политика.

Дата, время и место прощания с Жириновским будут обнародованы позднее.