Россельхознадзор усилит контроль на птицеводческих предприятиях Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Россельхознадзор усилит контроль на птицеводческих предприятиях Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно информации, 6 апреля прошла встреча руководителя управления Россельхознадзора по Нижегородской области Владимир Макарычева с представителями нижегородских птицефабрик.

На совещании было принято решение усилить производственный контроль за качеством выпускаемой продукции на предприятиях, в целях исключения попадания некачественных товаров в магазины.

Ранее сообщалось, что Госветслужба Нижегородской области в 2022 году проведет более 15 тысяч лабораторных исследований птицы.

Также в апреле-мае в регионе пройдет месячник по профилактике нарушений в сфере оборота домашней птицы и продукции птицеводства "Чистое подворье".