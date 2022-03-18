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Россельхознадзор усилит контроль на птицеводческих предприятиях Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Согласно информации, 6 апреля прошла встреча руководителя управления Россельхознадзора по Нижегородской области Владимир Макарычева с представителями нижегородских птицефабрик.
На совещании было принято решение усилить производственный контроль за качеством выпускаемой продукции на предприятиях, в целях исключения попадания некачественных товаров в магазины.
Ранее сообщалось, что Госветслужба Нижегородской области в 2022 году проведет более 15 тысяч лабораторных исследований птицы.
Также в апреле-мае в регионе пройдет месячник по профилактике нарушений в сфере оборота домашней птицы и продукции птицеводства "Чистое подворье".
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