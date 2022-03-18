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Общество

Нижегородский НОЦ запустил цикл научно-популярных подкастов во "ВКонтакте" и на YouTube

06 апреля 2022 17:17  [92] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородский научно-образовательный центр запустил цикл научно-популярных подкастов. Первые выпуски уже опубликованы в соцсети "ВКонтакте" и на YouTube.

Подкаст - это серия тематических аудио- или видеоматериалов, которые выложены в интернет и доступны для прослушивания в любое удобное время с любого устройства.

Как пояснил исполнительный директор АНО "Нижегородский НОЦ" Олег Трофимов, в подкастах будет легко и непринуждённо транслироваться информация о науке, научных открытиях и инновациях, которые связаны с людьми в повседневной жизни сильнее, чем это можно представить.

Первый выпуск подкаста НОЦ - "Диалоги об ESG и углеродном регулировании". В этом эпизоде председатель совета директоров и специалист по климатическому и углеродному регулированию Центра валидации и верификации Владимир Ювонин и руководитель экоорганизации "Изменим мир", представитель АСИ Анастасия Плужникова обсудили тему углеродного регулирования и климатические проекты.

Второй выпуск подкаста посвящён биофотонике: "Биофотоника. Новый взгляд на известные проблемы". В беседе приняли участие заведующий сектора инновационных программ ИПФ РАН Алексей Кириллов и заведующий отделом радиофизических методов в медицине ИПФ РАН, к.ф.м.н. Илья Турчин. Они обсудили вопросы взаимодействия света с биологическими объектами, а также практическую значимость биофотоники в современном мире.

Одной из следующих тем записи станет дискуссия сотрудников ИПФ РАН на тему "Дрожь земли. Как исследуют подземные явления".

Все выпуски подкастов можно смотреть и слушать в социальных сетях Нижегородского НОЦ: на YouTube-канале и в группе "ВКонтакте".

Напомним, научно-образовательный центр в Нижегородской области был одним из первых пяти НОЦ, созданных в России в рамках нацпроекта "Наука". На сегодняшний день его участниками являются 9 университетов, 22 предприятия, одна управляющая компания, четыре НИИ РАН, а также РФЯЦ. В технологическом портфеле НОЦ 110 проектов.

Ранее сообщалось, что 28 проектов участников Нижегородского НОЦ - пяти ведущих вузов и институтов Нижегородской области - получили гранты Российского научного фонда (РНФ) в размере 1,5 млн рублей. Среди победителей - девять проектов ННГУ, семь проектов Института прикладной физики РАН, пять проектов НГТУ, четыре проекта Института металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН, три проекта ПИМУ.

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Теги:
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