Евгений Люлин: "Владимир Жириновский - один из ярчайших политиков современности, харизматичная личность"

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Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Жириновского. Телеграмма направлена в Госдуму России.
"От имени Законодательного Собрания Нижегородской области и от себя лично выражаю глубокие искренние соболезнования в связи со смертью
Жириновского Владимира Вольфовича. Один из ярчайших политиков современности, харизматичная личность, он много сделал для становления в стране многопартийной системы, внес весомый вклад в развитие российского парламентаризма. Его смерть стала настоящим ударом. Скорбим вместе с вами", - говорится в тексте телеграммы.
Напомни, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался на 76-ом году жизни.
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