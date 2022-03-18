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Общество

Евгений Люлин: "Владимир Жириновский - один из ярчайших политиков современности, харизматичная личность"

06 апреля 2022 16:59  [54] Общество

Фото: соцсети Владимира Жириновского

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Жириновского. Телеграмма направлена в Госдуму России.

"От имени Законодательного Собрания Нижегородской области и от себя лично выражаю глубокие искренние соболезнования в связи со смертью
Жириновского Владимира Вольфовича. Один из ярчайших политиков современности, харизматичная личность, он много сделал для становления в стране многопартийной системы, внес весомый вклад в развитие российского парламентаризма. Его смерть стала настоящим ударом. Скорбим вместе с вами", - говорится в тексте телеграммы.

Напомни, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался на 76-ом году жизни.

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Теги:
Евгений Люлин Некролог
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