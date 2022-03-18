Количество обучающихся в центре технического творчества "Юный автомобилист" выросло в 1,5 раза после капремонта Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Количество обучающихся в центре технического творчества "Юный автомобилист" выросло в 1,5 раза после капремонта. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, 6 апреля мэр города Юрий Шалабаев проверил работу центра в Автозаводском районе после капитального ремонта и закупки нового современного оборудования.

Сообщается, что на реновацию из городского и областного бюджетов было выделено более 40 млн рублей. В центре были отремонтированы кровля, все помещения, системы водоснабжения и электричества. Также было закуплены новые 3D-сканеры, 3D-принтеры, интерактивные панели, мультстанки широкого профиля и другое современное оборудование.

С момента открытия центра после ремонта количество учеников выросло с 957 до 1530. Также в ЦТТ открылось 9 новых творческих объединений.

Как рассказали в центре, в ближайшее время планируется создать дополнительные образовательные программы: "Автохайтек", "3D-судомоделирование", "АвтоТрек", "RoboStart WeDo 2.02", "Робототехника EV3", "Робототехника Arduino" и "Мультстудия" - всего 38 новых направлений.

Ранее сообщалось, что образовательные курсы для студентов и школьников стартуют в соседских центрах Нижнего Новгорода.