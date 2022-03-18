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Общество

Образовательные курсы для студентов и школьников стартуют в соседских центрах Нижнего Новгорода

04 апреля 2022 16:55  [90] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В соседских центрах Нижнего Новгорода будут реализованы три образовательных проекта для студентов и школьников: "Социальный архитектор", "Эффективный коммуникатор" и "Карьерный снайпер". Регистрация на участие в курсах открывается 4 апреля. Об этом сообщили в городском департаменте общественных отношений.

Согласно информации, в рамках проекта "Социальный архитектор" пройдёт курс познавательных лекций и практик по социальному проектированию. Лекторы обучат участников пошаговой подготовке социальных проектов: от разработки идеи и постановки цели до формирования бюджета и дальнейшей реализации. По итогу курса слушатели будут защитить свой проект на грантовом конкурсе.

Занятия будут проходить на базе соседских центров Нижнего Новгорода и в онлайн-формате,в них могут принять участие более 50 студентов и старшеклассников. Отправить заявку на участие можно по ссылке.

Проект "Эффективный коммуникатор" предполагает усовершенствование навыков общения для развития эмоционального интеллекта и дальнейшего профессионального роста. Курс состоит из 10 занятий по ораторскому мастерству, психологии общения, и навыкам коммуникации в социальных сетях. Занятия предполагают теории на практике в онлайн и офлайн форматах. Заявки на участие принимаются по ссылке.

В рамках проекта "Карьерный снайпер", ориентированного на студентов, эксперты по профориентации и психологи дадут основы успешного трудоустройства. Обучение рассчитано на 10 лекций, посвящённых темам фриланса, роли вуза в построении карьеры, эффективного резюме и навыков делового общения.

Также в рамках данного курса предусмотрены персональные консультации с психологами. Образовательный курс будет также проходить в онлайн и офлайн-формате. Подать заявку на участие в проекте можно по ссылке.

Подробная информация о проектах и расписании лекций можно будет узнать на сайте и в соцсетях АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода".

Ранее сообщалось, что три новых соседских центра, ориентированных на молодёжь, открылись в Нижнем Новгороде: в Сормове (бул. Юбилейный, 8), Канавинском районе (ул. Должанская, 1) и Нижегородском районе (ул. Нижне-Печерская, 4). В ближайшее время откроется еще один центр в Советском районе.

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Теги:
Образование Социальные проекты Студенты
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