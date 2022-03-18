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Культура и отдых

Гастроли Орловского театра драмы пройдут в Нижнем Новгороде с 13 по 17 апреля

06 апреля 2022 18:30  [55] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На сцене Нижегородского государственного академического театра драмы им. М. Горького с 13 по 17 апреля пройдут обменные гастроли Орловского драмтеатра им. И.С. Тургенева. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Нижегородцы смогут увидеть пять постановок, в исполнении труппы из Орла:

13 апреля в 18:30 - романтическую историю "Первая любовь" по повести Ивана Тургенева (14+);

14 апреля в 18:30 - спектакль "Тёмные аллеи" по рассказам Ивана Бунина (16+);

15 апреля в 18:30 и 16 апреля в 11:00 - комедию "Единственный наследник" по пьесе Жана Франсуа Реньяра в постановке заслуженного деятеля искусств России Бориса Голубицкого (12+);

16 апреля в 18:30 и 17 апреля в 11:00 - юмористические зарисовки "Осторожно, обхо-хо-чешься!" по рассказам Аркадия Аверченко и Надежды Тэффи в постановке Ольги Шведовой (12+);

17 апреля в 18:30 - комедию "Папа в паутине" по пьесе Рэя Куни в постановке Игоря Черкашина (16+).

Нижегородский государственный театр драмы в это время отправится в Орёл, где представит спектакли "Павел I", "Брачный договор", "Вишнёвый сад", "Бестолочь" и "Метод Гронхольма".

Напомним, "Большие гастроли" Московского Губернского театра пройдут в нижегородском театре "Комедия" 7-9 апреля. Нижегородцам представят три постановки: "Бесконечный апрель", "На всякого мудреца довольно простоты" и "Прекрасное далёко".

СПРАВКА:
Мероприятия проходят в рамках программы "Большие гастроли", которая с 2014 года реализуется "Росконцертом". Программа призвана формировать общее культурное пространство России, расширять рамки творческого взаимодействия театральных коллективов, способствовать привлечению новой зрительской аудитории на территории всей страны. Масштабные гастроли проходят с полноценными декорациями, костюмами и полным актёрским составом спектакля.

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Теги:
Гастроли Спектакль Театры
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