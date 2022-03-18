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Два человека погибли в ДТП на Мызинском мосту 6 апреля. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, авария произошла в 00:17 на Мызинском мосту. 31-летний водитель грузового автомобиля Чайка Сервис, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, врезался в автомобиль Kia Rio, стоящий на обочине, а также сбил водителя легковой машины, менявшего колесо.
В результате ДТП погиб 42-летний водитель и 21-летний пассажир Kia Rio.
Ранее сообщалось, что ребенок погиб под колесами автомобиля, перебегая М-7 в Нижегородской области.
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