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Происшествия

Два человека погибли в ДТП на Мызинском мосту 6 апреля

07 апреля 2022 09:13  [138] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Два человека погибли в ДТП на Мызинском мосту 6 апреля. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, авария произошла в 00:17 на Мызинском мосту. 31-летний водитель грузового автомобиля Чайка Сервис, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, врезался в автомобиль Kia Rio, стоящий на обочине, а также сбил водителя легковой машины, менявшего колесо.

В результате ДТП погиб 42-летний водитель и 21-летний пассажир Kia Rio.

Ранее сообщалось, что ребенок погиб под колесами автомобиля, перебегая М-7 в Нижегородской области.

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Теги:
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