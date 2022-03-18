Два человека погибли в ДТП на Мызинском мосту 6 апреля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Два человека погибли в ДТП на Мызинском мосту 6 апреля. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, авария произошла в 00:17 на Мызинском мосту. 31-летний водитель грузового автомобиля Чайка Сервис, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, врезался в автомобиль Kia Rio, стоящий на обочине, а также сбил водителя легковой машины, менявшего колесо.

В результате ДТП погиб 42-летний водитель и 21-летний пассажир Kia Rio.

Ранее сообщалось, что ребенок погиб под колесами автомобиля, перебегая М-7 в Нижегородской области.