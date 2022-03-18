Около 60 тысяч кв. м. жилья будет построено на месте бывшей военной базы в Автозаводском районе Общество

Фото: ДОМ.РФ

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Около 60 тысяч кв. м. жилья будет построено на месте бывшей военной базы в Автозаводском районе. Об этом сообщили в госкомпании ДОМ.РФ.

Согласно информации, строительством займется ульяновская компания "Новая жизнь дом 15", которая победила в аукционе ДОМ.РФ. Инвестор приступит к реализации проекта через 1,5 года, а завершить его планируется в 2028 году.

В рамках комплексного развития территории на площади в 8,7 га в Автозаводском районе будет построено около 60 тысяч кв. м. жилья, и детский сад на 240 мест.

Также будет проведено благоустройство территории на улице Львовской, где ранее располагалась воинская часть.

Ранее сообщалось, что около 4200 жилых помещений для студентов построят на пр.Гагарина в Нижнем Новгороде.