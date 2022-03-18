Еще 10 нижегородских учреждений культуры присоединились к проекту "Пушкинская карта" Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 10 нижегородских учреждений культуры присоединились к проекту "Пушкинская карта". Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Согласно информации, среди этих учреждений культуры: Арзамасский театр драмы, Варнавинский историко-художественный музей, музей истории Выксунского металлургического завода, Володарское социально-культурное объединение, Перевозский музейно-выставочный центр, Тонкинский народный краеведческий музей, творческое объединение "Диалог", ОДЦ "Надежда", Сергачский ФОК, Шахунский народный фольклорно-этнографический музей.

Всего в настоящее время в регионе по "Пушкинской карте" можно посетить 134 учреждения культуры, включая 38 частных учреждений, 10 государственных, 85 муниципальных и одно – федерального подчинения.

В министерстве отметили, что чаще всего билеты приобретаются в Нижегородский театр драмы, театр оперы и балета им. А.С. Пушкина и театр "Комедия". При этом среди музеев лидерами считаются - историко-архитектурный музей-заповедник и художественный музей (НГХМ).

До конца года планируется подключить к проекту еще около 80 учреждений.

Напомним, что по состоянию на середину февраля нижегородцы приобрели более трех тысяч билетов в музеи и театры.

СПРАВКА:

"Пушкинскую карту" с номиналом в 5 тысяч рублей могут получить граждане России в возрасте от 14 до 22 лет. С 1 февраля 2 тысячи рублей из зачисленной на карту субсидии можно потратить на посещение кинотеатров. Выбрать мероприятия для посещения можно на сайте Культура.РФ.