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Еще 10 нижегородских учреждений культуры присоединились к проекту "Пушкинская карта". Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.
Согласно информации, среди этих учреждений культуры: Арзамасский театр драмы, Варнавинский историко-художественный музей, музей истории Выксунского металлургического завода, Володарское социально-культурное объединение, Перевозский музейно-выставочный центр, Тонкинский народный краеведческий музей, творческое объединение "Диалог", ОДЦ "Надежда", Сергачский ФОК, Шахунский народный фольклорно-этнографический музей.
Всего в настоящее время в регионе по "Пушкинской карте" можно посетить 134 учреждения культуры, включая 38 частных учреждений, 10 государственных, 85 муниципальных и одно – федерального подчинения.
В министерстве отметили, что чаще всего билеты приобретаются в Нижегородский театр драмы, театр оперы и балета им. А.С. Пушкина и театр "Комедия". При этом среди музеев лидерами считаются - историко-архитектурный музей-заповедник и художественный музей (НГХМ).
До конца года планируется подключить к проекту еще около 80 учреждений.
Напомним, что по состоянию на середину февраля нижегородцы приобрели более трех тысяч билетов в музеи и театры.
СПРАВКА:
"Пушкинскую карту" с номиналом в 5 тысяч рублей могут получить граждане России в возрасте от 14 до 22 лет. С 1 февраля 2 тысячи рублей из зачисленной на карту субсидии можно потратить на посещение кинотеатров. Выбрать мероприятия для посещения можно на сайте Культура.РФ.
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