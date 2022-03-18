Фото:
Еще более 1,5 млрд рублей из федбюджета направят на оказание медпомощи нижегородцам. Об этом сообщил председатель комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде Андрей Макаров.
По его словам, средства будут направлены в территориальный фонд ОМС на дополнительное финансовое обеспечение медпомощи, в том числе заболевшим новой коронавирусной инфекцией. В основном дополнительное финансирование предусмотрено на неотложную и скорую помощь, а также на стационарную помощь.
"Система здравоохранения продолжает испытывать повышенные нагрузки. Теперь к пандемии добавился фактор внешнего давления. Нам важно поддержать медиков, чтобы у них было все необходимое для оказания помощи гражданам", - отметил Андрей Макаров.
В то же время губернатор региона Глеб Никитин заметил, что в рамках последних поправок в бюджет было направлено 500 млн на закупку лекарств для льготников, еще более 350 млн – на закупку машин скорой помощи, более 160 млн – на доплаты медикам.
"Ведется постоянный анализ ситуации для того, чтобы планы по развитию медицины выполнялись в полном объеме", - резюмировал губернатор.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+