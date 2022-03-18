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Еще более 1,5 млрд рублей из федбюджета направят на оказание медпомощи нижегородцам

07 апреля 2022 10:40  [98] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще более 1,5 млрд рублей из федбюджета направят на оказание медпомощи нижегородцам. Об этом сообщил председатель комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде Андрей Макаров.

По его словам, средства будут направлены в территориальный фонд ОМС на дополнительное финансовое обеспечение медпомощи, в том числе заболевшим новой коронавирусной инфекцией. В основном дополнительное финансирование предусмотрено на неотложную и скорую помощь, а также на стационарную помощь.

"Система здравоохранения продолжает испытывать повышенные нагрузки. Теперь к пандемии добавился фактор внешнего давления. Нам важно поддержать медиков, чтобы у них было все необходимое для оказания помощи гражданам", - отметил Андрей Макаров.

В то же время губернатор региона Глеб Никитин заметил, что в рамках последних поправок в бюджет было направлено 500 млн на закупку лекарств для льготников, еще более 350 млн – на закупку машин скорой помощи, более 160 млн – на доплаты медикам.

"Ведется постоянный анализ ситуации для того, чтобы планы по развитию медицины выполнялись в полном объеме", - резюмировал губернатор.

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Теги:
Глеб Никитин Медицина и здоровье экономика
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