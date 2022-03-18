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Общество

Ученые ННГУ нашли способ повысить безопасность ядерных реакторов

07 апреля 2022 11:15  [1] Общество

Фото: пресс-служба ННГУ

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Ученые ННГУ нашли способ повысить безопасность ядерных реакторов. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Согласно информации, группа исследователей во главе со старшим научным сотрудником лаборатории динамики многокомпонентных сред НИИ механики ННГУ Андреем Чистовым создала устройство на основе запорной арматуры, прекращающее подачу питательной воды в реактор при нештатном снижении её давления.  

Как рассказали ученые, все оборудование в ядерном реакторе с жидкометаллическим теплоносителем находится в расплавленном металле, которое в таком состоянии поддерживает вода, температура которой достигает более 340°C за счет высокого давления. При его падении возникает риск затвердевания свинца и аварийной ситуации.

Новая разработка позволяет регистрировать падение давления воды ниже критической величины и автоматически блокировать её подачу. Отвод тепла от первого контура практически прекращается, температура свинца возрастает, а угроза возникновения аварийной ситуации исключается. 

По словам Андрея Чистова, изобретение может быть использовано на любых ядерных установках. Устройство ученых ННГУ позволяет повысить автономность реактора, а также реализовать принцип естественной самозащищённости.

В университете отметили, что в конце 2021 года учёные ННГУ получили патент на изобретение. Разработка проводилась в рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). 

Ранее сообщалось, что 12 разработанных учеными ННГУ технологий могут быть внедрены в течение 6-8 месяцев.

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Теги:
ННГУ Технологии
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