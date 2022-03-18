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Общество

Двенадцать разработанных учеными ННГУ технологий могут быть внедрены в течение 6-8 месяцев

04 апреля 2022 14:11  [66] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Двенадцать разработанных учеными ННГУ технологий могут быть внедрены в течение 6-8 месяцев. Об этом сообщила ректор ННГУ им. Н.И. Лобачевского Елена Загайнова. 

Согласно информации, на данный момент выделены 22 проекта, разрабатываемых в ННГУ, которые являются актуальными для решения задач импортазамещения в самых разных сферах, от ВПК до медицины и пищевой промышленности.

По словам Елены Загайновой, 12 из этих проектов имеют высокий уровень готовности и могут быть внедрены в течение 6-8 месяцев. Остальным разработкам в области микроэлектроники, информационных технологий, медицинского приборостроения, химии и новых материалов, альтернативной энергетики, систем связи и многих других отраслях до выхода в производство потребуется около двух лет.

Отдельно ректор ННГУ отметила систему автоматической диагностики сердечно-сосудистой системы в режиме реального времени "Кардиомаяк", которая может выйти в производство в течение года. Один из индустриальных партнёров ННГУ в реализации этого проекта – Самарский государственный медицинский университет может оказать помощь нижегородским разработчикам в получении регистрационного удостоверения на медицинское изделие. 

Кроме того, среди разработок высокой степени готовности – биохимический анализатор акустический безреагентный; производство металлических и полупроводниковых наночастиц для лакокрасочной промышленности и ряд других. 

Ранее сообщалось, что научные проекты Университета Лобачевского получили 17 грантов Российского научного фонда.

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Теги:
ННГУ Технологии
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