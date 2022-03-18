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Более 900 сотрудников нижегородского офиса "Intel" отправлены в простой на три месяца. Об этом пишет pravda-nn.ru со ссылкой на Государственную инспекцию труда в регионе.
Согласно информации, начиная с 11 апреля по 11 июля 924 сотрудника компании будут находиться в вынужденном простое.
При этом работодатель пообещал 100-процентную оплату труда, а также выплату других компенсаций.
"Ситуация контролируется, жалоб от работников в наш адрес пока не поступало", – отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что ведомство предупредило Intel о недопустимости нарушения трудового законодательства.
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