Более 900 сотрудников нижегородского офиса "Intel" отправлены в простой на три месяца Бизнес

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Более 900 сотрудников нижегородского офиса "Intel" отправлены в простой на три месяца. Об этом пишет pravda-nn.ru со ссылкой на Государственную инспекцию труда в регионе.

Согласно информации, начиная с 11 апреля по 11 июля 924 сотрудника компании будут находиться в вынужденном простое.

При этом работодатель пообещал 100-процентную оплату труда, а также выплату других компенсаций.

"Ситуация контролируется, жалоб от работников в наш адрес пока не поступало", – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ведомство предупредило Intel о недопустимости нарушения трудового законодательства.