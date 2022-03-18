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Госинспекция труда в Нижегородской области предупредила Intel о недопустимости нарушения трудового законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно информации, инспекция труда выдала предостережение крупнейшему производителю компьютерных процессоров и программного обеспечения Intel.
Компания была предупреждена, что в случаях введения неполного рабочего дня, приостановки производства, объявления простоя, предоставления работникам отпусков без сохранения зарплаты, сокращения сотрудников и ликвидации организация должна соблюдать требования трудового законодательства РФ.
В настоящее время ведомство ожидает уведомление об исполнении предостережения от компании Intel.
Ранее аналогичные предостережения были выданы магазинам Uniqlo, ZARA, H&M, OBI, ресторанам "Макдоналдс" и KFC, а также курьерской службе DHL.
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