Госинспекция труда в Нижегородской области предупредила Intel о недопустимости нарушения трудового законодательства Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Госинспекция труда в Нижегородской области предупредила Intel о недопустимости нарушения трудового законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, инспекция труда выдала предостережение крупнейшему производителю компьютерных процессоров и программного обеспечения Intel.

Компания была предупреждена, что в случаях введения неполного рабочего дня, приостановки производства, объявления простоя, предоставления работникам отпусков без сохранения зарплаты, сокращения сотрудников и ликвидации организация должна соблюдать требования трудового законодательства РФ.

В настоящее время ведомство ожидает уведомление об исполнении предостережения от компании Intel.

Ранее аналогичные предостережения были выданы магазинам Uniqlo, ZARA, H&M, OBI, ресторанам "Макдоналдс" и KFC, а также курьерской службе DHL.