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Общество

Реверсивное движение будет организовано 12 - 14 апреля на мосту через р. Кудьма на трассе М-7

07 апреля 2022 11:37  [123] Общество

Фото: ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Реверсивное движение будет организовано с 12 по 14 апреля на мосту через р. Кудьма на трассе М-7. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород.

Согласно информации, с 12 по 14 апреля специалисты проверят техническое состояние через реку Кудьма, расположенного на 447-ом км возле деревни Ветчак в Кстовском районе Нижегородской области.

В рамках подготовки к летнему сезону будет обследовано состояние деформационных швов и других конструктивных элементов моста. При необходимости подрядная организация выполнит гарантийный ремонт.

Сообщается, что подобные проверки проводятся 2-3 раза в год. Они связаны с серьезными нагрузками на сооружение из-за высокой интенсивности движения по участку.

На период проведения работ с 10:00 до 18:00 на мосту будет организовано реверсивное движение с максимальной скоростью в 40 км/ч.

Ранее сообщалось, что несколько участков трассы М-7 в Нижегородской области будут отремонтированы.

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Теги:
Дороги Ремонтные работы
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