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Общество

Рабочую группу по совершенствованию механизмов обеспечения жильем детей-сирот создадут в Нижегородской области

07 апреля 2022 11:26  [32] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Рабочую группу по совершенствованию механизмов обеспечения жильем детей-сирот создадут в Нижегородской области. Об этом стало известно по итогам совещания, которое провел губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Отмечается, что в совещании также приняли участие: руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области Айрат Ахметшин, прокурор Нижегородской области Андрей Травкин, заместители губернатора Петр Банников, Андрей Гнеушев, Давид Мелик-Гусейнов, Сергей Морозов, министр социальной политики региона Наталья Исаева и министр строительства Анатолий Молев.

Глава региона отметил, что в настоящее время ситуация на рынке жилья меняется очень динамично, и принимаемые в начале года решения могут оказаться недостаточными.

"Эту работу сейчас ведут муниципалитеты при поддержке регионального и муниципального бюджетов. Везде ситуация обстоит по-разному. Есть случаи, когда приходится привлекать надзорные и правоохранительные органы. Необходимо создать дополнительные возможности для того, чтобы обязательства по обеспечению жильем детей-сирот выполнялись в полном объеме", - подчеркнул Глеб Никитин.

Губернатор также поручил своему заместителю Сергею Морозову и министру спорта региона Анатолию Молеву обеспечить разработку предложений по совершенствованию механизмов обеспечения жильем детей сирот, которые могут быть реализованы на региональном уровне или вынесены на федеральный уровень. Для улучшения межведомственного взаимодействия будет создана профильная рабочая группа.

Ранее сообщалось, что нижегородские дети-сироты смогут ездить на любом общественном транспорте бесплатно.

Данная льгота действует в общественном транспорте городского и пригородного сообщения, кроме маршруток. Исключение - период летних каникул.

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