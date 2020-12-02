Нижегородские дети-сироты смогут ездить на любом общественном транспорте бесплатно Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородские дети-сироты смогут ездить на любом общественном транспорте бесплатно. Соответствующие изменения в закон "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", были приняты в первом чтении на заседании Законодательного собрания 28 января 2021 года.

Для детей-сирот теперь предусмотрен бесплатный проезд в городском и пригородном сообщении с неограниченным количеством поездок.



Напомним, что в ноябре прошлого года депутаты Законодательного собрания уже вносили изменения в данный закон. Если раньше дети-сироты могли ездить бесплатно только до школы и обратно, то теперь у них появилось право неограниченного проезда, например, в различные секции, кружки, музеи и театры.

Данная льгота действует в общественном транспорте городского и пригородного сообщения, кроме маршруток. Исключение - период летних каникул.

"Сегодня мы поддержали важные изменения в закон. Они касаются детей-сирот. Эта категория требует особого внимания, и депутаты Законодательного собрания постоянно совершенствуют законодательство в этой области. Нововведения позволят таким детям бесплатно ездить не только в школу, но и в различные секции, кружки, музеи, театры. Мы понимаем, как для школьников важно развивать свои способности вне школы. Планируется, что ежемесячно этой услугой смогут воспользоваться около 4 тысяч детей. Следующая главная наша задача – распространить действие льготной транспортной карты не только на социальный транспорт, но и на частные маршрутки", - отметил председатель комитета Законодательного собрания по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.

Кроме того, в январе этого года было предложено внести изменения в кодекс об административных правонарушениях относительно перевозки детей. В частности, предложено штрафовать водителей и кондукторов общественного транспорта за высадку детей-безбилетников. Сам запрет на высадку безбилетных детей из общественного транспорта депутаты Законодательного собрания одобрили в феврале 2020 года. Закон был дополнен новой нормой, не допускающей высадку детей в возрасте до 16 лет, если это подвергает опасности их жизнь и здоровье.