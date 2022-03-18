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Общество

Три "Поезда здоровья" начнут работу в Нижегородской области с 11 апреля

07 апреля 2022 14:22  [34] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Три "Поезда здоровья" начнут работу в Нижегородской области с 11 апреля. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, с 11 апреля "поезда" начнут работу в Кстовском, Дальнеконстантиновском и Богородском районах. В мае будет запущено еще 2 "поезда".

Как и прежде, посетители мобильных лечебно-диагностических комплексов смогут получить консультацию кардиолога, невролога, эндокринолога, офтальмолога, онколога, хирурга, уролога, гинеколога, врача УЗИ-диагностики, терапевта. 

Также в этом году для "Поездов здоровья" был куплен специальный лазер для проведения глазных операций при сахарном диабете.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в прошлом году более 65 тыс. человек прошли осмотр в мобильных комплексах, в них было проведено более 130 тыс. консультаций и свыше 115 тыс. исследований.

Сообщается, что "Поезда здоровья"  формируются на базе Нижегородской областной клинической больницы им. Семашко.

Напомним, что в 2021 году "Поезда здоровья" побывали в 358 населенных пунктах Нижегородской области.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье
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