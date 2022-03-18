Голосование по выбору общественных пространств для благоустройства в 2023 году в Нижнем Новгороде начнется 15 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Голосование по выбору общественных пространств для благоустройства в 2023 году в Нижнем Новгороде начнется 15 апреля. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, в голосовании по пространствам для благоустройства в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" программы "Формирование комфортной городской среды" на 2023 год будет представлено 43 территорий. Оно стартует 15 апреля.

Также Юрий Шалабаев напомнил, что в 2021 году по итогам голосования было благоустроено 30 пространств, среди которых территория возле Силикатного озера в Ленинском районе и пространство вдоль озера на Пермякова на Автозаводском районе, юбилейный бульвар в Сормовском районе и многие другие.

Со списком общественных территорий, участвующих в голосовании в этом году, можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что 30 общественных пространств благоустроят в Нижнем Новгороде в 2022 году.