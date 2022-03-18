Мемориал памяти Владимира Жириновского создан в Нижнем Новгороде Общество

Мемориал памяти Владимира Жириновского создан в Нижнем Новгороде у Нижегородского регионального отделения ЛДПР во дворе одного из домов на площади Минина.

Как сообщил НИА "Нижний Новгород" руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета по экологии Законодательного собрания Нижегородской области Владислав Атмахов, со вчерашнего дня жители Нижнего Новгорода приносят цветы к мемориалу, выражают соболезнования членам партии и активу регионального отделения.

Почтить память Владимира Жириновского можно в НРО ЛДПР по адресу: Нижний Новгород, площадь Минина и Пожарского, 6 "а". Мемориалы памяти лидера ЛДПР созданы также и в других населенных пунктах Нижегородской области.

Делегация НРО ЛДПР в составе почти 80 человек поедет в Москву проститься с Владимиром Жириновским, прощание с которым состоится 8 апреля в Колонном зале Дома союзов. Похоронят политика на Новодевичьем кладбище, где покоятся его близкие.

Отпевать лидера ЛДПР будет патриарх Кирилл — священнослужитель сам изъявил такое желание и обратился с ним к родным Владимира Жириновского.

Напомним, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля в возрасте 75 лет после продолжительной болезни.