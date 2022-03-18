Около 1,5 млрд рублей из бюджета Нижегородской области высвободится благодаря реструктуризации бюджетного кредита Экономика

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НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Около 1,5 млрд рублей из бюджета Нижегородской области в этом году высвободится благодаря реструктуризации бюджетного кредита. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя отчет премьер-министра РФ Михаила Мишустина перед депутатами Госдумы.

По его словам, правительство России принимает беспрецедентные меры поддержки регионов.

"Это касается и отдельных отраслей, и нашей экономики в целом. Нижегородская область – один из регионов, который пользуется всеми доступными механизмами развития, в том числе предлагаемыми финансовыми инструментами. 1,5 млрд рублей в этом году высвободится благодаря реструктуризации бюджетного кредита, еще около 200 млн сэкономим за счет замены коммерческого долга бюджетными кредитами под 0,1 процента годовых", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона также отметил, что Нижегородская область планирует привлечь около 16 млрд рублей в рамках федеральной кредитной линии. Данные денежные средства будут направлены на поддержку муниципалитетов.

"В городах и районах строится много важных объектов, школ и детских садов. Органы МСУ должны выполнять все свои социальные обязательства в полном объеме", - резюмировал Глеб Никитин.

Напомним, что еще около 1,5 млрд федеральных средств будут направлены на оказание медпомощи нижегородцам. Cредства будут направлены в территориальный фонд ОМС на дополнительное финансовое обеспечение медпомощи, в том числе заболевшим новой коронавирусной инфекцией.