Уже пять случаев присасывания клещей зарегистрировано в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Уже пять случаев присасывания клещей зарегистрировано в Нижегородской области. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Согласно информации, обращения в медорганизации по поводу присасывания клещей зарегистрированы в Павловском (1), Балахнинском (1), Выксунском (1), Городецком (1), Лукояновском (1) районах области.

Отмечается, что население подверглось укусам клещей в двух случаях на придомовых территориях, еще вы трех случаях - на территории садово-огородных участках.

В Роспотребнадзоре также отметили, что в регионе запланировано проведение противоклещевых обработок на общей площади 3468,05га (в т.ч. в г. Н. Новгороде на 558 га), что на 8% больше плана прошлого года.

Ранее сообщалось, что около 10 тысяч нижегородцев пострадали от укусов клещей в 2021 году.

Чаще всего нижегородцы "ловили" клещей в лесах - 51% случаев, в деревнях и сёлах - 30%, на садово-огородных участках - 10%, на придомовых территориях - 6%.