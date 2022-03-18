Более 700 млн рублей выделено на организацию временных работ в регионе
Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 8 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
08 апреля 2022 10:14  [32] Уже пять случаев присасывания клещей зарегистрировано в Нижегородской области
08 апреля 2022 09:51  [69] Программа туристического кешбэка продлена еще на неделю
08 апреля 2022 09:19  [108] КУПНО подберет кадры для "Школы 800"
07 апреля 2022 20:21  [451] Глеб Никитин: С учетом ситуации в ИТ-отрасли строительство кампуса приобретает стратегическое значение
07 апреля 2022 19:13  [362] Флешмоб в поддержку жителей ДНР прошёл в Нижнем Новгороде
07 апреля 2022 18:59  [373] Михаил Мишустин: "Возможность запуска первых участков трассы М-12 мы рассматриваем уже в текущем и следующем годах"
07 апреля 2022 18:40  [322] Центральная районная библиотека в поселке Тонкино Нижегородской области будет отремонтирована по нацпроекту
07 апреля 2022 17:58  [552] Мемориал памяти Владимира Жириновского создан в Нижнем Новгороде
07 апреля 2022 17:52  [316] Олег Лавричев: "Знания, мудрость и жизненный опыт ветеранов сегодня, как никогда, важны для патриотического воспитания молодежи"
07 апреля 2022 17:30  [277] Предложения нижегородцев с ограниченными возможностями учтут в новой маршрутной сети
Общество

Уже пять случаев присасывания клещей зарегистрировано в Нижегородской области

08 апреля 2022 10:14  [32] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Уже пять случаев присасывания клещей зарегистрировано в Нижегородской области. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Согласно информации, обращения в медорганизации по поводу присасывания клещей зарегистрированы в Павловском (1), Балахнинском (1), Выксунском (1), Городецком (1), Лукояновском (1) районах области.

Отмечается, что население подверглось укусам клещей в двух случаях на придомовых территориях, еще вы трех случаях - на территории садово-огородных участках.

В Роспотребнадзоре также отметили, что в регионе запланировано проведение противоклещевых обработок на общей площади 3468,05га (в т.ч. в г. Н. Новгороде на 558 га), что на 8% больше плана прошлого года.

Ранее сообщалось, что около 10 тысяч нижегородцев пострадали от укусов клещей в 2021 году.

Чаще всего нижегородцы "ловили" клещей в лесах - 51% случаев, в деревнях и сёлах - 30%, на садово-огородных участках - 10%, на придомовых территориях - 6%.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Клещи Роспотребнадзор
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph