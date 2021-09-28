Около 10 тысяч нижегородцев пострадали от укусов клещей в 2021 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области подвело итоги оперативного мониторинга активности клещей во время эпидемического сезона 2021 года. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Еженедельный мониторинг за инфекциями, передающимися клещами (клещевой вирусный энцефалит,иксодовый клещевой боррелиоз и др.), стартовал с начала марта текущего года. Первые в 2021 году случаи присасывания клещей были зарегистрированы в Автозаводском парке Нижнего Новгорода, а также на территории Городецкого и Борского районов.

Всего за период эпидемического сезона с апреля по октябрь 2021 года в медучреждения по поводу присасывания клещей обратилось 9 879 нижегородцев, в том числе 2 339 детей.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что количество обратившихся по поводу присасывания клещей и заболевших лиц в текущем сезоне находилось ниже среднемноголетних значений.

Случаи присасывания клещей были зафиксированы на территории всех муниципалитетов области. Чаще всего нижегородцы "ловили" клещей в лесах - 51% случаев, в деревнях и сёлах - 30%, на садово-огородных участках - 10%, на придомовых территориях - 6%. Кроме того, было зарегистрировано несколько случаев присасывания клещей на кладбищах в парках.

За эпидсезон было исследовано 10 496 клещей, снятых с людей, и 429 клещей с объектов внешней среды. Из общего количества 0,3 % особей были инфицированы вирусом клещевого энцефалита, 25,9 % - боррелиями, 0,5 % - эрлихиями, 6,2 % - анаплазмами. Уровень инфицированности клещей остался на уровне 2020 года.

В 2021 года в Нижегородской области зарегистрировано 5 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом: по одному случаю в Павловском и Тоншаевском районах, ещё три случая оказались "завозными". У всех заболевших диагноз подтверждён лабораторно. Кстати, в 2020 году на территории области не было зафиксировано ни одного случая данного заболевания.

Кроме того, за эпидсезон 2021 года зарегистрировано 17 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом против (в 2020 году - 11).

В 2021 году акарицидные обработки были проведены на площади 3 639,11 га, а прививку против вирусного клещевого энцефалита сделали 5 112 человек, в том числе 628 детей.