ЦБ снизил ключевую ставку до 17% годовых Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Центробанк (ЦБ) снизил ключевую ставку до 17% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно информации, совет директоров банка принял решение снизить ключевую ставку на 300 б.п - до 17,00% годовых.

"Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала. Наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты", - отмечается в сообщении регулятора.

В Центробанке также отметили, что годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы, но последние недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля.

Следующее заседание, на котором будет рассмотрен вопрос повышения или понижения ставки, запланировано на 29 апреля.

Ранее сообщалось, что 28 февраля Центробанк повысил ключевую ставку до 20%.