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Общество

Первый в Нижегородской области добровольческий Центр гостеприимства открыт в Выксе

08 апреля 2022 13:34  [93] Общество

Фото: архив фонда "ОМК-Участие"

Первый в Нижегородской области добровольческий Центр гостеприимства открыт в Выксе. Об этом сообщили в пресс-службе "ОМК-Участие".

Согласно информации, данный центр открыт в пространстве Ex Libris в рамках федерального проекта "Волонтеры гостеприимства" при поддержке благотворительного фонда "ОМК-Участие".

Отмечается, что данный добровольческий центр гостеприимства поможет силами молодежи развивать в Выксе туризм, сохранять культуру и историческое наследие, формировать атмосферу гостеприимства. Волонтеры изучат традиции и практики встречи гостей, продумают новые форматы знакомства путешественников и горожан с туристическими местами города.

Как подчеркнула начальник управления культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа г. Выкса Елена Васина,
Выкса с ее богатой историей, уникальным промышленным производством, объектами культурного и природного наследия, современным контекстом развития территории не могла не стать центром притяжения для туристов.

"Все сохраняемые достижения прошлого, реализуемые проекты настоящего и планы развития на будущее, составляя наш туристический потенциал, позволяют формировать качественную среду для совместного участия государства, бизнеса и населения в становлении туристической отрасли в округе. Создание первого в регионе Добровольческого центра гостеприимства имеет огромное значение для развития волонтерства не только в Выксе, но и в Нижегородской области. Важно понимать, что волонтерская деятельность ни в коей мере не заменяет и не подменяет собой меры государственной поддержки, коммерческие проекты, а дополняет усилия всех участников процесса в решении конкретных задач, стоящих перед территорией. Волонтеры являются важным звеном в формировании системы гостеприимства как для туристов, так и для жителей Выксы, драйвером развития практик гостеприимства", – сказала она.

В день открытия в пространстве Ex Libris работала площадка для волонтеров гостеприимства, спикером которой стала региональный координатор одноименного проекта из Псковской области Надежда Сухарева. В музее истории ВМЗ председатель нижегородской организации людей с инвалидностью "Инватур" Андрей Буланов и руководитель Центра городских волонтеров Нижнего Новгорода Марина Маслова рассказали об инклюзивном волонтерстве, обучении волонтеров этике и правильной терминологии.

Директор региональных программ фонда "ОМК-Участие" Екатерина Козерадская, комментируя открытие, сказала, что некоторые из тех, кто был волонтеров на фестивале "Выкса | Арт-овраг", сейчас работают в Музее истории ВМЗ, арт-резиденции "Выкса" и пространстве Ex Libris.

"Отличная иллюстрация того, что волонтерство может стать началом интересного профессионального пути. Тем более сейчас, когда Выкса готовится к открытию большого туристического центра "Шухов парк"", - заключила она.

СПРАВКА:
Движение "Волонтеры гостеприимства" (Welcome Volunteers) основано в Ставропольском крае в 2019 году при поддержке "Роспатриотцентра", Фонда Президентских грантов и Росмолодежи. В основе движения объединение двух базовых ценностей — добровольная помощь ближнему, а также радушие и гостеприимство.

Волонтерские центры, открытые в 20 регионах России, направлены на повышение привлекательности въездного и внутреннего туризма в России, полезности и позитивной эмоциональной насыщенности культурно-познавательного туризма и путешествий, развитие традиций гостеприимства силами волонтеров, молодежи и инициативного местного сообщества.

За время существования программы, обучение прошли 10 тысяч человек, волонтерами на постоянной основе являются более 1 000 человек.

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Теги:
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