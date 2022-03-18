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Общество

Евгений Люлин потребовал решить проблему загрязнения реки Рязанка предприятиями Богородска

08 апреля 2022 14:03  [82] Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Богородске 7 апреля прошло внеочередное заседание Совета депутатов Богородского муниципального округа, посвящённое мерам вопросу очистки выбросов с локальных очистных сооружений кожевенными предприятиями города.

В мероприятии приняли участие в том числе представители областного правительства и природоохранной прокуратуры, руководители предприятий Богородска, а также председатель Заксосбрания Нижегородской области Евгений Люлин.

На совещании выступила инициативная группа местных жителей, которые рассказали, что из-за загрязнения неочищенными стоками реки Рязанка они постоянно живут в условиях неприятного запаха, а у их детей на этом фоне участились аллергические заболевания и ОРЗ.

Напомним, биологические очистные сооружения Богородска в виду своей ветхости работают ненадлежащим образом. А поступающие на них с нескольких кожевенных предприятий канализационные стоки проходят недостаточную очистку. В результате вода с превышением предельно допустимых концентраций сульфидов и хрома сбрасывается в реку Рязанка.

"На протяжении многих лет жители массово жалуются в органы власти. В частности, к нам в Законодательное собрание. Есть судебные решения о доведении состава стоков до нормативного уровня, однако они не исполняются. Проблема остаётся нерешённой долгие годы. Главная задача власти - обеспечить санитарное благополучие местных жителей. Это безусловный приоритет", - сказал председатель ЗС НО Евгений Люлин.

Спикер регионального парламента держит этот вопрос на личном контроле ещё с 2020 года. Тогда было принято решение направить в правительство региона графики модернизации очистных сооружений кожевенных предприятий. До октября 2023 года планировалось модернизировать очистные сооружения Богородска. На эти цели запланировано порядка 1,5 млрд рублей. А вот руководству заводов дано указание решить вопрос с локальными системами очистки.

В июне прошлого года на заседании ЗС НО предприятиям было сделано серьёзное предупреждение.

На прошедшем 7 апреля совещании стало известно, какую работу провели кожевенные предприятия в данном направлении. Так, ООО "Караван-СК" находится на последнем этапе запуска очистных сооружений. Кожевенное предприятие АО им. А.Ю. Юргенса планирует уже в апреле перевести очистные сооружения в автоматический режим.

Готовность очистных сооружений у компании "Патриот" составляет всего 20%, ва в стоках ИП Каганович и вовсе попадаются частички кожи, которые загрязняют фильтры.

Евгений Люлин подчеркнул, что проблемы решаются, но крайне медленно, и необходимы реальные действия.

"Хватит входить в положение. Это уже больше невозможно. На кону жизнь и здоровье людей. Поэтому никакие аргументы и попытки снова понять, простить и отложить сегодня уже неуместны. Все локальные очистные сооружения, которые сейчас устанавливают кожевенные предприятия, должны работать на полную мощность, а очистка стоков - соответствовать нормам. Если этого не происходит - предприятие нужно закрывать, никаких снисхождений быть не должно", - подчеркнул Евгений Люлин.

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Теги:
Богородский район Евгений Люлин Экология
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