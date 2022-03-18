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Общество

Глеб Никитин поручил главам МСУ обеспечить безопасность населенных пунктов в пожароопасный период

08 апреля 2022 15:08  [100] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил главам МСУ Нижегородской области обеспечить безопасность населенных пунктов в пожароопасный период. Глава региона подписал соответствующее распоряжение.

Согласно документу, главы МСУ в рамках своих полномочий должны принимать меры административно-правового характера за разведение костров, сжигание опавшей листвы, сухой травянистой растительности и мусора. В границах муниципалитетов необходимо выполнить мероприятия, исключающие возможность распространения огня, включая устройство защитных противопожарных минерализованных полос, удаление сухой растительности, ликвидацию ветхих строений.

"В регион приходит настоящая весна. В связи с этим хотелось бы обратиться к жителям области, чтобы они максимально внимательно относились к обращению с огнем. Мы знаем, что стихия за считанные часы может принести огромный урон", - сказал Глеб Никитин.

Помимо этого в документе сказано, что до 1 июня в районах региона проведут проверку техсостояния источников наружного противопожарного водоснабжения.

Отмечается, что главы МСУ примут меры по организации своевременного ремонта и обслуживания оборудования водозаборов, насосных станций, артезианских скважин, неисправных пожарных гидрантов, водонапорных башен, очистке водоемов, приспособленных для целей пожаротушения, обеспечению подъездов к ним и оборудованию площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарной техники.

Ранее сообщалось, что более 120 лесных пожаров зарегистрировано в Нижегородской области в прошлом году.

В минувшем году в регионе было зарегистрировано 958 пожаров сухой травы. По сравнению с 2020 годом количество таких случаев выросло на 14%.

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Теги:
Глеб Никитин Пожароопасность Пожары
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