Нижегородский судостроительный завод "Красное Сормово" попал в санкционный список США Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородский судостроительный завод "Красное Сормово" попал в санкционный список США. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

Согласно информации, в новый список попали 28 дочерних организаций Объединенной судостроительной компании, среди которых и завод "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде, а также 8 членов совета директоров акционерного общества.

Попадание под санкции влечет за собой заморозку активов и запрет любых сделок в интересах ОСК на территории США.

Ранее США также наложили санкции на нижегородский авиазавод "Сокол".