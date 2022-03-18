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Нижегородский судостроительный завод "Красное Сормово" попал в санкционный список США. Об этом сообщается на сайте Минфина США.
Согласно информации, в новый список попали 28 дочерних организаций Объединенной судостроительной компании, среди которых и завод "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде, а также 8 членов совета директоров акционерного общества.
Попадание под санкции влечет за собой заморозку активов и запрет любых сделок в интересах ОСК на территории США.
Ранее США также наложили санкции на нижегородский авиазавод "Сокол".
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