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Бизнес

Нижегородский судостроительный завод "Красное Сормово" попал в санкционный список США

08 апреля 2022 15:13  [112] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородский судостроительный завод "Красное Сормово" попал в санкционный список США. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

Согласно информации, в новый список попали 28 дочерних организаций Объединенной судостроительной компании, среди которых и завод "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде, а также 8 членов совета директоров акционерного общества. 

Попадание под санкции влечет за собой заморозку активов и запрет любых сделок в интересах ОСК на территории США.

Ранее США также наложили санкции на нижегородский авиазавод "Сокол".

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Теги:
Красное Сормово Санкции
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