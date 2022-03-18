Заксобрание Нижегородской области сократило численность госслужащих

Законодательное собрание Нижегородской области
Фото:
Законодательное собрание Нижегородской области сократило численность госслужащих. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель регионального парламента Евгений Люлин.
Согласно информации, в апреле в аппарате Заксобрания была введена новая структура, предполагающая создание новых подразделений.
Так, появилось управление цифровой трансформации и технологического развития, которое займется внедрением бережливых и информационных технологий.
Новое управление общественных связей и межпарламентского сотрудничества будет отвечать за взаимодействие Заксобрания с общественными организациями и другими органами власти на региональном и федеральном уровнях.
Также в управлении информационной политики был создан сектор интернет-коммуникаций и их мониторинг.
Кроме того, расширены функции отдела государственной гражданской службы, кадров и наград, что позволит усилить работу по формированию кадрового резерва и профессиональному развитию сотрудников.
Евгений Люлин отметил, что новая структура не приведет к увеличению количества сотрудников. Наоборот, в аппарате уже прошло сокращение восьми государственных гражданских служащих Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что почти 3 тысячи обращений поступило в Заксобрание Нижегородской области в 2021 году.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+