Заксобрание Нижегородской области сократило численность госслужащих Политика

Законодательное собрание Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Законодательное собрание Нижегородской области сократило численность госслужащих. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель регионального парламента Евгений Люлин.

Согласно информации, в апреле в аппарате Заксобрания была введена новая структура, предполагающая создание новых подразделений.

Так, появилось управление цифровой трансформации и технологического развития, которое займется внедрением бережливых и информационных технологий.

Новое управление общественных связей и межпарламентского сотрудничества будет отвечать за взаимодействие Заксобрания с общественными организациями и другими органами власти на региональном и федеральном уровнях.

Также в управлении информационной политики был создан сектор интернет-коммуникаций и их мониторинг.

Кроме того, расширены функции отдела государственной гражданской службы, кадров и наград, что позволит усилить работу по формированию кадрового резерва и профессиональному развитию сотрудников.

Евгений Люлин отметил, что новая структура не приведет к увеличению количества сотрудников. Наоборот, в аппарате уже прошло сокращение восьми государственных гражданских служащих Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что почти 3 тысячи обращений поступило в Заксобрание Нижегородской области в 2021 году.