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Общество

Почти 3 тысячи обращений поступило в Заксобрание Нижегородской области в 2021 году

31 марта 2022 14:47  [46] Общество
Законодательное собрание Нижегородской области

Законодательное собрание Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Депутаты обсудили итоги деятельности Законодательного собрания Нижегородской области за 2021 год на заседании областного парламента 31 марта.

В прошедшем году одной из основных задач Заксобрания стало преодоление последствий распространения новой коронавирусной инфекции, что затронуло реализацию всех функций областного парламента – представительной, законодательной, осуществления контроля.

Так, в 2021 году в адрес областного парламента поступило 2 928 обращений. Чаще всего нижегородцы обращались по вопросам жилищного хозяйства и жилищной политики, обеспечения законности и правопорядка, оказания материальной помощи, предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, строительства и ремонта автомобильных дорог, работы органов власти, пенсионного обеспечения, здравоохранения и медицинского обслуживания.

Всего в прошлом году было проведено 12 заседаний Законодательного Собрания Нижегородской области, в ходе которых рассмотрено 406 вопросов, что на 41 вопрос больше показателей 2020 года. По результатам их рассмотрения принято 174 закона и 405 постановлений.

Ранее депутаты Заксобрания Нижегородской области предложили размещать расписание общественного транспорта в интернете.

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Теги:
Законодательное собрание
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