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Общество

Отделение для реабилитации переболевших коронавирусом открылось в нижегородской больнице №28

08 апреля 2022 17:11  [65] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Отделение для реабилитации переболевших коронавирусом открылось в нижегородской больнице №28. Об этом сообщает правительство Нижегородской области.

Согласно информации, отделение открылось 1 апреля. Оно расположено на двух этажах больницы. На третьем этаже размещены палаты для пациентов, а на первом будут проводиться физиотерапия, лечебная гимнастика и сеансы галотерапии.

По словам главного врача больницы №28 Наталии Зеляевой, выздоровление от COVID-19 - лишь начало длинного реабилитации пациентов. В медучреждении пациенты смогут восстановить вентиляционные способности легких, снизить частоту приступов одышки и расширить двигательный режим.

Реабилитацию будут проводить врач физической реабилитационной медицины, пульмонолог, кардиолог, невролог и инструктор-методист по ЛФК. 

В программу восстановления входят лечебная физкультура, занятия на дыхательных тренажерах, массаж, физиотерапия, а также базовая медикаментозная терапия.

Для госпитализации жителям Московского района, переболевшим COVID-19, необходимо получить направление у врача-терапевта. Такое направление по показаниям врача выдается ежедневно с 14.00 до 16.00.

Напомним, что за 7 апреля в Нижегородской области коронавирусом заболело 403 человека. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 411 405 человек.

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Теги:
больницы Здравоохранение Коронавирус
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