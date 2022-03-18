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Общество

Около 400 жителей Нижегородской области заболели COVID-19 за сутки

08 апреля 2022 12:46  [71] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

403 случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки - 7 апреля. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

При этом накануне было зарегистрировано еще 411 случаев заражения COVID-19 в регионе. Всего с начала пандемии в регионе инфекцией заразились 411 405 человек.

Согласно информации, за прошедшие сутки скончались 4 нижегородца, общая статистика летальных исходов достигла 11 389 человек. 7 апреля в регионе с больничных выписались 422 человека, а всего с начала пандемии с болезнью справились 394 679 нижегородцев. Госпитализировано за последние сутки 98 человек.

По данным регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.72. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 20%.

Напомним, что в регионе внесены новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области. Так, полностью отменяются специальные требования к работе отдельных организаций: общепита, розничной торговли,  культуры, спорта, гостиниц и других.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательное соблюдение социальной дистанции в Нижегородской области. Масочный режим в регионе по-прежнему продолжает действовать.

Помимо этого, в регионе уменьшено количество коек для пациентов с коронавирусом - до 2,6 тысяч единиц. 

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Теги:
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