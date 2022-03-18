Глеб Никитин провёл рабочую встречу с президентом РФБ Андреем Кириленко Спорт

Фото: соцсети Глеба Никитина

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провёл рабочую встречу с президентом Российской федерации Баскетбола Андреем Кириленко. Об этом глава региона рассказал в своём Telegram-канале.

Он отметил, что в настоящее время Нижний Новгород - центр этого вида спорта в стране.

"В прошлом году именно в Нижнем состоялся "Финал Восьми" баскетбольной Лиги чемпионов. Тогда мы, по сути, привезли турнир в Россию!" - напомнил Глеб Никитин.

Сейчас в нашем городе проходит суперфинал чемпионата школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ", в рамках которого состоится Первый турнир Приволжского федерального округа по баскетболу 3х3 среди школьников. В чемпионате примут участие все регионы ПФО, активную поддержку оказывает полпред президента Игорь Комаров.

Кроме того, 9 апреля пройдёт Суперфинал школьной лиги во Дворце спорта. Там пройдут игры лучших школьных баскетбольных команд России, но и "Матч звёзд", в котором сыграют олимпийские чемпионы, прославленные спортсмены, известные общественные и политические деятели, а также лучшие игроки Суперфинала. Завершится баскетбольный турнир выступлением поп-рок-группы IOWA.

"Очень продуктивно пообщались с Андреем Кириленко. В регионе к спорту интерес огромный. А наш баскетбольный клуб – один из лучших в стране", - заключил Глеб Никитин.