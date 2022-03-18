Три нижегородских предприятия признаны лучшими в сфере промышленного туризма России Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Три предприятия Нижегородской области признаны лучшими в сфере промышленного туризма. К данному решению пришли эксперты Всероссийского акселератора по промышленному туризму, финал которого прошёл в Калуге. Об этом сообщает региональный департамент развития туризма и народных художественных промыслов.

Согласно информации, дипломы победителей получили "Автозавод ГАЗ", Выксунский металлургический завод ОМК и фабрика стеклянных ёлочных украшений "Ариель".

Представители этих предприятий принимали активное участие в образовательной программе акселератора в 2021-2022 году, а также принимали участие в формировании региональной стратегии развития промышленного туризма. Кроме того, компании развивают промышленный туризм уже не первый год.

В частности, ОМК разработало сразу несколько маршрутов на своё металлургическое предприятие в Выксе, а также создаёт индустриально-туристский центр "Шухов парк" на территории первого из железоделательных заводов, основанного промышленниками братьями Баташевыми в середине XVIII века. Фабрика ёлочных украшений "Ариель" давно знакома туристам и нижегородцам, как экскурсионная площадка. А предприятие ГАЗ создало туристический кластер в Автозаводском районе, основываясь на программе промтуризма.

Ранее сообщалось, что стратегию развития промтуризма Нижегородской области признали лучшей в стране для продвижения региональных брендов.