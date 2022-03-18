Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
Более 700 млн рублей выделено на организацию временных работ в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 11 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Происшествия
09 апреля 2022 14:54  [51] Почти 20 красных стульев с Большой Покровской украдены и испорчены неизвестными
08 апреля 2022 16:39  [405] Медсестра больницы №5 Нижнего Новгорода обнаружена мёртвой на рабочем месте
08 апреля 2022 16:35  [279] Сотрудники МЧС спасли 6 рыбаков со льдины в Воротынском районе
07 апреля 2022 18:01  [592] Убийца студентки из США в Нижегородской области приговорен к 24 годам лишения свободы
07 апреля 2022 12:40  [513] Уголовное дело о похищении и многократном изнасиловании нижегородки направлено в суд
07 апреля 2022 09:13  [849] Два человека погибли в ДТП на Мызинском мосту 6 апреля
06 апреля 2022 10:52  [473] Четыре человека пострадали при пожаре в Советском районе Нижнего Новгорода
05 апреля 2022 16:30  [527] Более 60 человек эвакуировали во время пожара в жилом доме в Ленинском районе 5 апреля
05 апреля 2022 13:50  [471] Хулиганов, уничтоживших часовню в Балахнинском районе, отправили под домашний арест
05 апреля 2022 13:06  [1304] Убийца 12-летней девочки в п.Большое Козино приговорён к пожизненному заключению
Происшествия

Почти 20 красных стульев с Большой Покровской украдены и испорчены неизвестными

09 апреля 2022 14:54  [51] Происшествия
Почти 20 красных стульев с Большой Покровской украдены и испорчены неизвестными

Почти 20 красных стульев с Большой Покровской украдены и испорчены неизвестными

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Почти 20 красных стульев с Большой Покровской украдены и испорчены неизвестными. Об этом сообщил зампредседателя областного правительства, министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.

В частности, по его данным, с прошлого года с центральной пешеходной улицы столицы Приволжья суммарно украдено и испорчено 19 красных стульев из 97 установленных при благоустройстве.

В ГУ МВД России по Нижегородской области уточнили, что 9 апреля года в отделе полиции №5 по данному факту зарегистрировано заявление, организована проверка.

Напомним, стулья были установлены в рамках благоустройства к 800-летию Нижнего Новгорода. Убирать на зиму их не стали.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph