Почти 20 красных стульев с Большой Покровской украдены и испорчены неизвестными Происшествия

Почти 20 красных стульев с Большой Покровской украдены и испорчены неизвестными

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Почти 20 красных стульев с Большой Покровской украдены и испорчены неизвестными. Об этом сообщил зампредседателя областного правительства, министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.

В частности, по его данным, с прошлого года с центральной пешеходной улицы столицы Приволжья суммарно украдено и испорчено 19 красных стульев из 97 установленных при благоустройстве.

В ГУ МВД России по Нижегородской области уточнили, что 9 апреля года в отделе полиции №5 по данному факту зарегистрировано заявление, организована проверка.

Напомним, стулья были установлены в рамках благоустройства к 800-летию Нижнего Новгорода. Убирать на зиму их не стали.