Красные стулья с Большой Покровской на зиму убирать не будут Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Красные стулья с ул. Большая Покровская на зиму убирать не будут. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в АНО "Центр 800".

По словам собеседника агентства, стулья не планируется убирать на зимний период времени.

При этом за содержание данной территории - ул. Большая Покровская и объектов инфраструктуры, расположенных на ней, отвечает балансодержатель.

Ранее сообщалось, что благоустроенные к 800-летию Нижнего Новгорода пространства будут содержаться за счет города.

Напомним, что благоустройство главной пешеходной улицы города завершилось в августе 2021 года. С учетом внебюджетных средств на благоустройство данной территории было направлено 400 млн рублей. Капремонт на этом участке в последний раз проводился почти 15 лет назад.