Красные стулья с Большой Покровской на зиму убирать не будут

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Красные стулья с ул. Большая Покровская на зиму убирать не будут. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в АНО "Центр 800".
По словам собеседника агентства, стулья не планируется убирать на зимний период времени.
При этом за содержание данной территории - ул. Большая Покровская и объектов инфраструктуры, расположенных на ней, отвечает балансодержатель.
Ранее сообщалось, что благоустроенные к 800-летию Нижнего Новгорода пространства будут содержаться за счет города.
Напомним, что благоустройство главной пешеходной улицы города завершилось в августе 2021 года. С учетом внебюджетных средств на благоустройство данной территории было направлено 400 млн рублей. Капремонт на этом участке в последний раз проводился почти 15 лет назад.
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