Нижегородские сап-серферы прокатились на дрейфующей льдине на Стрелке Спорт

Фото: GorkySUP

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородские сап-серферы прокатились на дрейфующей льдине на Стрелке. Об этом сообщили организаторы мероприятия в соцсетях.

Согласно информации, флешмоб прошел 9 апреля на месте слияния рек Ока и Волга. Около 30 сап-серферов "угнали" льдину и проплыли на ней со своими сап-бордами.

Организаторы рассказали, что это было максимально вдохновляющее для всех любителей САП открытие сезона.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС спасли 6 рыбаков со льдины в Воротынском районе.