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Нижегородские сап-серферы прокатились на дрейфующей льдине на Стрелке. Об этом сообщили организаторы мероприятия в соцсетях.
Согласно информации, флешмоб прошел 9 апреля на месте слияния рек Ока и Волга. Около 30 сап-серферов "угнали" льдину и проплыли на ней со своими сап-бордами.
Организаторы рассказали, что это было максимально вдохновляющее для всех любителей САП открытие сезона.
Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС спасли 6 рыбаков со льдины в Воротынском районе.
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