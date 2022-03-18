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Анонсы событий для СМИ на 11 апреля 2022 года
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Нижегородские сап-серферы прокатились на дрейфующей льдине на Стрелке

11 апреля 2022 11:22  [3] Спорт

Фото: GorkySUP

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородские сап-серферы прокатились на дрейфующей льдине на Стрелке. Об этом сообщили организаторы мероприятия в соцсетях.

Согласно информации, флешмоб прошел 9 апреля на месте слияния рек Ока и Волга. Около 30 сап-серферов "угнали" льдину и проплыли на ней со своими сап-бордами. 

Организаторы рассказали, что это было максимально вдохновляющее для всех любителей САП открытие сезона.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС спасли 6 рыбаков со льдины в Воротынском районе.

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Теги:
волга Ока Спорт
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