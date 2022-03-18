Объем незаконной лесозаготовки за год в Нижегородской области сократился более чем в 15 раз Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Объем незаконной лесозаготовки за год в Нижегородской области сократился более чем в 15 раз. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира со ссылкой на Поволжский филиал Рослесинфорга.

Согласно информации, общее количество нарушений в 2021 году при этом уменьшилось в 3,7 раза по сравнению с 2020 годом – с 59-ти до 16-ти.

"На сегодняшний день дистанционный мониторинг является эффективным инструментом контроля, поэтому площадь дистанционного мониторинга лесного фонда в регионе ежегодно растет. В 2019 году она составляла 563,9 тыс. га, в 2020 году – 702,6 тыс. га. В 2021 году площадь мониторинга увеличилась более чем на 1 млн га, а в 2022 году составила 2 млн 494,8 тыс. га", — отметил директор "Поволжского леспроекта" Павел Лебедев.

В свою очередь в министерстве лесного хозяйства региона отметили, что такого результата удалось достичь в том числе благодаря усилению патрулирования. В 2021 году было проведено более 20 тысяч патрулирований лесов (что на 6,5% больше, чем в 2020 году).

Для контроля оборота древесины и пиломатериалов также разработана Единая государственная автоматизированная система ("ЛесЕГАИС"). Специалисты Поволжского филиала сопоставляют обработанные данные космических снимков, наносят на них границы лесосек и сравнивают полученные данные с данными системы.

По выявленным случаям с признаками нарушения законодательства информация направляется в органы государственной власти для проведения необходимых проверочных мероприятий.

Ранее сообщалось, что в 2019 году регион внедрил новую концепцию лесопользования.

Лесной фонд разделили на 4 зоны: