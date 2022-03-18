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Нижегородская область и Марий Эл укрепят взаимодействие в сферах культуры, искусства и туризма. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Согласно информации, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев подписали соглашение о сотрудничестве между регионами.
По словам Глеба Никитина, в рамках соглашения одним из важнейших направлений станет развитие туризма и межрегиональных перевозок.
Так, было принято решение о запуске нового маршрута "Валдаев" до Юрино в Марий Эл. Как отметил губернатор Нижегородской области, большая часть туристов, посещающих дворец Шереметевых в Юрине, - нижегородцы.
Александр Евстифеев подчеркнул, что наука и культура, представленная на самом высоком уровне в Нижнем Новгороде, привлекает специалистов из Марий Эл. Соглашение о сотрудничестве позволит взаимодействовать с пользой для жителей обоих регионов в различных областях.
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