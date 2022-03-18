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Общество

Фонтан на площади Минина и Пожарского планируется открыть 29 апреля

11 апреля 2022 13:33  [125] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Фонтан на площади Минина и Пожарского планируется открыть 29 апреля. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в нижегородском водоканале.

Согласно информации, АО "Нижегородский водоканал" направило соответствующее информационное письмо в администрацию Нижнего Новгорода, которая должна согласовать дату открытия.

Отмечается, что дата не окончательная. Открытие может быть перенесено в связи с погодными условиями или решением мэрии.

СПРАВКА:

Проект фонтана был разработан инженером-гидротехником А. И. Дельвигом, уникальное для России оборудование изготовлено на Выксунском заводе Шепелевых. Построен в 1847 году в качестве водоразбора. Вода 18 родников, выведенных на поверхность, собиралась по деревянным трубам в кирпичный бассейн у соединения Казанского и Георгиевского съездов, где находилась водоподъёмная станция с двумя паровыми машинами.

По четырём чугунным трубам вода поднималась к Мартыновской больнице и шла к первому водоразборному резервуару у пересечения улиц Жуковской (Минина) и Мартыновской (Семашко). Далее водовод шёл по Жуковской улице к фонтану на Благовещенской площади, служившему основным местом водоразбора. Водопровод обеспечивал подачу 40000 вёдер воды в сутки.

Ранее фонтан находился севернее от Благовещенского собора, в районе современной остановки транспорта между бывшим кафе "Олень" и кремлёвской стеной. В 1930 году после сноса Благовещенского и Алексеевского храмов фонтан был перенесён на современное место. Судя по фотографиям XIX — начала XX века, фонтан менял своё местоположение и раньше.

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Теги:
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